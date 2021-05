Krásné sestry i v dospělosti sdílejí postel: Takhle na to reaguje manžel jedné z nich

Ilustrační foto Profimedia.cz

Vdanou ze sester je Brooke, manžel Denver však není z přítomnosti Baylee v jejich domě nijak zvlášť nadšený. Hlavně proto, že švagrová s nimi nejradši spí v manželské posteli a jeho ženě to nevadí, naopak. „Když jsme byly děti, Baylee a já jsme vždycky sdílely postel, ať jsme byly kdekoli. Bylo to něco jako naše útočiště,“ říká vdaná sestra.

Na manželovy reklamace poté odpoví, že se ho sestra nedotýká, tak nechápe, v čem je problém. Poté Baylee navrhne, že by mohla být na kraji, aby spolu s Denverem nepřišli do kontaktu. Brooke souhlasí. „Ale to není řešení,“ nedá se manžel. Nakonec se shodnou, že by sestry asi měly své pouto o něco povolit.

Fanoušci pořadu ovšem nevěří, že jde o skutečný příběh. Kloní se k názoru, že jde o smyšlený scénář. ■