První reakce na těhotenství mladší sestry Natálie (22)? Zděsila jsem se, směje se Dominika Myslivcová

Dominika Myslivcová Michaela Feuereislová

„Nejprve, když mi ségra volala, že má pozitivní test, tak jsem se zděsila a myslela si, že mluví o covid testu,“ přiznává blondýnka, které se přezdívá česká Barbie. „Nakonec mi to upřesnila a jsem moc šťastná, hrozně se na miminko těším. Bude sranda a jsem moc zvědavá, co to bude,“ řekla nám nadšená Dominika.

Natálie je v 17. týdnu těhotenství a zatím netuší, zda čeká holčičku, nebo chlapečka. Překvapivě by se nebránila ani dalším dvojčatům. „Já jsem se vlastně připravovala na další dvojčátka a spíš mě překvapilo, že je miminko jen jedno,“ svěřila nám brunetka.

Přestože sympatická Natálie už má skoro tříletá dvojčata a za pár měsíců přivede na svět další ratolest, její starší sestra Dominika se na vlastní potomky zatím necítí. „Já si to ještě nějakou dobu budu raději užívat jako teta,“ řekla nám s úsměvem. „Děti miluju a jednou je určitě chci, ale není kam spěchat a chci se ještě nějakou dobu pořádně vyspat,“ dodala blondýnka s humorem. ■