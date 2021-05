Smutná událost po dotočení filmu Vrať se do hrobu: Kolegy šokovala nečekaná smrt známé herečky

Snímek z filmu Vrať se do hrobu Foto: Copyright Státního fondu kinematografie, Vrať se do hrobu, Milan Šteindler, 1989

Jestli je vám třicet plus, máte rodinu a běžné každodenní starosti, nejspíš také s nostalgií vzpomínáte na léta malin nezralých, kdy jste si užívali svobody a mladické nevázanosti. Také hlavní hrdina filmu Vrať se do hrobu (1989), sociolog Víťa Jakoubek, se vrátí do časů, kdy studoval střední školu, a celý svět byl jeden velký mejdan.

V jeho případě jde ale o výzkum, ve kterém má prověřit hodnotový systém maturantů. Víťa se spolehne na svůj mladistvý vzhled a vydává se za nového studenta. O jeho inkognitu ví jen ředitelka gymnázia, zatímco učitelé a spolužáci nic netuší.

Jenže Víťova vědecká práce se tak trochu zvrtne, návrat do mladých let se mu zalíbí a on začne žít dvojím životem. Středoškolská existence ovšem stále více zasahuje do jeho původního rodinného života. Románek se spolužačkou Evou je pro něj náhle smysluplnější než vztah s manželkou Janou. Protože však jde o moralitu, hrdinův skutečný statut vyjde najevo a jeho noví přátelé ho nakonec pošlou tam, kam podle nich patří všichni lidé jeho věku – do hrobu...

Co režisérovi poradil kolega Menzel

Komedii o úskalích, s nimiž se může setkat muž vstupující do Kristových let, natočil jako svou režijní prvotinu Milan Šteindler. Ten také ve filmu ztvárnil hlavní roli sociologa Víti Jakoubka. Sám Šteindler do ní chtěl původně obsadit Miroslava Vladyku nebo Miroslava Nogu, ani jeden z herců ale nebyl tou dobou k mání.

Režisér se tak ocitl v patové situaci – pokud by nikoho narychlo nesehnal, projekt by skončil. Trn z paty Šteindlerovi vytáhl režisér Jiří Menzel, který mu poradil, ať do hlavní role obsadí sám sebe. Díky tomu se podařilo dodržet termín konkurzu a mohlo se začít natáčet.

Vedle Milana Šteindlera v hlavní roli se v ženských partech objevily Klára Pollertová-Trojanová (spolužačka Eva) a Dana Batulková (manželka Jana). V roličce uklízečky se objevila spoluautorka scénáře Halina Pawlowská. Užvaněného kolegu Horálka ztvárnil Jaroslav Dušek.

Argument za všechny prachy

Protože film vznikal ještě za minulého režimu, nastal problém i s jeho názvem: „Vrať se do hrobu“? To nemyslíte vážně!“ durdila se schvalovací komise. „Prý, že na to nikdo nemůže do kina přijít a jestli prý pro to máme nějaký argument. Řekli jsme jim, že jediný argument, který na to máme, je, že právě na to každý půjde,“ uvedl Milan Šteindler, který také čekal, že cenzoři budou do snímku zasahovat. Překvapivě se tak nestalo. Za to podle něj patří velký dík i statečné dramaturgii filmu.

Temná strana úspěchu

Nicméně Šteindler to po premiéře filmu neměl vůbec jednoduché. Na ulicích slýchal: „Vrať se do hrobu!“, a když ho v jedné hospodě napadl skinhead se slovy: „Ty vole, vrať se do hrobu, to je celý o mně!“, radši mu to odkýval, jen aby od něj měl pokoj. Klára Pollertová-Trojanová zase prozradila, že i dvacet let po natočení snímku na ni lidé volali jménem její filmové postavy.

Nečekaný odchod sympatické kolegyně

S natáčením se pojí i jedna smutná událost. V roli ředitelky gymnázia se objevila tehdy 45letá Věra Vlčková. Herečka však nečekaně zemřela krátce po dotočení filmu, a nedožila se ani jeho slavnostní premiéry. Její náhlá smrt všechny šokovala. „Bylo to velmi rychlé,” řekl její kolega z Realistického (dnes Švandova) divadla Zdeněk Žák. „Před prázdninami se s námi normálně rozloučila, v září přišla v paruce a v prosinci už nebyla mezi námi.”

Městské scény vznikaly převážně na pražském sídlišti Zahradní Město, točilo se také v budově Gymnázia Na Vítězné pláni v Praze 4. Na snímek, který nabízí inteligentní a vtipnou zábavu, se můžete podívat 7. a 8. května na Televizi Seznam. ■