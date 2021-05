Koronavirus jí připravil o pracovní nabídky. Dvořáková chce aspoň pomoct jiným, jak docílit postavy topmodelky

Denisa Dvořáková na módní přehlídce Super.cz

Jako ambasadorka prestižní modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look nepřestává vnímat módní show i z pohledu člověka, který pomáhá hledat nové talenty. „Určitě se koukám na holky a kluky, které jsme vybrali do agentury Elite Prague, kteří ukazují, co všechno se naučili během soutěže. Jak se naučili chodit po mole, zvládat choreografii, chůzi na podpatcích. Teď to vidíme v reálu,“ říká Denisa Dvořáková.

Modelka se poslední rok věnuje novým činnostem, ale na modeling nezanevřela. „První měsíce jsem si užívala volno, trávila jsem čas s rodinou a dělala věci, na které jsem předtím neměla čas. Teď už je to ale na mě dlouhé, jsem totiž zvyklá pracovat a cestovat. Práce se zastavila na osmdesát procent,“ říká Denisa.

Když se nemohla věnovat modelingu, tak začala dělat aspoň to, co ji baví, a to je cvičení. „Chtěla bych vytvořit cvičení pro holky na doma. Nechci si hrát na trenérku a výživovou poradkyni, ale spíš ukázat pár lehkých cviků, které je možné provozovat doma v obýváku,“ popisuje Denisa Dvořáková svůj plán. ■