Na tuhle brutální proměnu stačilo hollywoodskému herci jen 21 dní: Do nové role přibral přes 13 kg rychlostí blesku

Mark Wahlberg Profimedia.cz

„Z jedné strany, která byla před třemi týdny, do formy, kterou mám teď. Děkuji šéfkuchaři Lawrencovi za jeho vaření,“ napsal ke srovnávacím snímkům Mark. Na jedné straně osvalený drsňák a na druhé rozvalený koblížek na posteli, aby více vynikla jeho čerstvě nabraná kila.

O tom, jak se na roli připravuje, mluvil Mark v show Jimmyho Kimmela před pár dny. Uvedl, že chtěl sníst všechno, co si kdy odpíral, jelikož je na přísně upraveném jídelníčku už velice dlouho. „Chci jít do pekárny, dát si palačinky a jíst všechno, co se mi dostane do ruky,“ uvedl herec.

V roce 2018 svým fanouškům nastínil svůj klasický denní režim, který začínal budíčkem ve 2:30, následovalo modlení, snídaně a první trénink v posilovně od 3:40 do 5:15. Přesně daný režim mu určoval, kdy si dává sprchu, svačinu i vyhrazený čas na rodinu. Spát chodil v půl osmé večer.

Od tohoto režimu si kvůli roli ve filmu Father Stu na chvíli odpočine, i když hned po natáčení musí všechna kila znovu zhubnout a připravit se na další hlavní roli ve snímku The Six Billion Dollar Man. ■