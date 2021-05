Jsem Bill, pracuji jako multimiliardář a exkluzivně ti dám třetí dávku. Vtipálci si střílí z rozvodu Gatese

Jaké bylo překvapení uživatelů nejznámější seznamovací aplikace, když mezi potenciálními partnery narazili právě na zakladatele firmy Microsoft. Jde pochopitelně o fejkové profily (alespoň ty, k nimž článek odkazuje).

Na jednom z nich se údajný Gates prezentuje jako povoláním multimiliardář a exkluzivně nabízí třetí dávku (vakcíny), na dalším o sobě „Bill“ tvrdí, že je stále bohatý a že má rád program Office365, vakcíny a nudný holky bez osobnosti, kterých je podle něj na seznamce plno.

Jsem Bill, pracuji jako multimiliardář a exkluzivně ti můžu dát třetí dávku, láká jeden z profilů

Níže si prohlédněte i další fóry, které jsou k vidění.

Gatesovi se po 27 letech rozvádějí, zřejmě proto, že Bill Gates přišel jednou dříve domů a nachytal svou ženu s Macbookem

Apparently the Gates are divorcing, after 27 years of marriage, because Bill Gates went home early one day and caught his wife using a Macbook 