Pavel Trávníček nebyl její první: S kým Monika Trávníčková chodila před o tři desítky let starším hercem?

"Vzpomínám si na první lásku ze základky, hezkého blonďáčka, kterému jsem posílala i tajné dopisy. A ta pravá láska přišla až na střední škole. A už byl v podstatě můj princ," řekla Super.cz. Jejím úplně prvním partnerem ale nebyl. "První byl můj spolužák," upřesnila.

"V podstatě jsem úplně zkušená nebyla, když jsem do vztahu s Pavlem šla. Ale šla jsem do toho, s láskou," vyprávěla. O tři desítky let starší herec si tak partnerku mohl vlastně vychovat. "Myslím, že jsme se vychovali navzájem, protože už jsme spolu sedmnáct let," míní Monika.

