Monika Absolonová poprvé otevřeně promluvila o rozchodu: Mám rozbombardované srdce i byt

Monika s dnes již bývalým partnerem Tomášem Hornou Michaela Feuereislová

Nyní svým fanouškům ze svého soukromí prozradila více. Během živého vysílání se nebála na intimní, a navíc nyní hodně bolavé otázky odpovídat.

"Je mi občas ouvej a úzko, mám stavy nahoru a dolů, a abych se jako nenudila, když jsme se rozešli a když se Tomáš stěhuje, tak jsem klukům vymyslela novej pokojíček. Kromě toho, že mám rozbombardovaný srdce, mám rozbombardovanej i byt,“ prozradila Monika.

Nejdůležitější pro ni je, aby to zvládali jejich synové. "Zatím to vypadá, že kluci budou v pohodě, to je to, o co mi jde. Srdce se zahojí, mám radost z podpory od rodiny a přátel a děkuju za ohromnou podporu od vás, nejsem v tom sama, vím, že se to v životě děje," váží si vzkazů od fanoušků zpěvačka.

Zároveň dodala, že ona na rozpadu vztahu vinu nenese. "Já mám svědomí čistý, nikdy jsem nikomu nic neprovedla, ani v tomhle vztahu, ani v jiném... Myslím, že bude trvat, než se z toho dostanu, a na nový vztah myšlenky nemám," zdůrazňuje Absolonová.

Otázky byly i na dělení majetku. S tím problém podle zpěvačky nebude. "Všechno je moje, chalupa zůstane, budu ji rekonstruovat," dodala Monika. ■