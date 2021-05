Andrea Bezděková si protrpěla covid sama: Mám to za sebou a doufám, že už se to nebude opakovat

Andrea Bezděková už má covid za sebou. Super.cz

„Mám to už za sebou, není to zase tak dávno. Měla jsem jeden z lehčích průběhů, ale první dny mi opravdu nebylo vůbec dobře. Doufám, že se to už nebude opakovat,“ nechala se slyšet modelka na jedné z přehlídek Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku.

Pro Bezděkovou bylo nejtěžší to, že na vše byla sama. Její partner Marek Lambora (25) jí zjevně nemohl být nablízku. „Těžce jsem nesla, že musím být odstřihnutá od světa. Není košer už to, že se nikam nemůže, a být navíc úplně sama není nic příjemného,“ dodala Bezděková. ■