Bývalka Leoše Mareše zase ukázala na mole přednosti bez prádla: Vždyť jsou malinký a nejsou tolik vidět, smála se

Nebylo to poprvé, co v rámci pražského týdne módy kráčela Lucie po mole významně odhalená. Jak si to vysvětluje? „Asi to bude tím, že jsou malinký, a není to tak vidět,“ popsala své vnady Lucka a přišla i s další teorií, proč ji návrháři věnují často vyzývavé modely: „Svléknout třiatřicetiletou modelku je asi snažší, než tu čtrnáctiletou,“ míní.

Petrišková se sama diví tomu, že ji stále přijímají mezi modelky, které jsou někdy o generaci mladší. „Svůj první fashion week jsem šla v roce 2006, což je často rok narození některých modelek, které tady chodí.“

Lucie, která je maminkou téměř čtyřletého chlapečka Tadeáše, je hrdá na to, že prošla castingem na týden módy. „Nabíjí mě to, že ještě nepatřím do starého železa. Pak si říkám, proč ne. Třeba mě to ještě jednou, nebo dvakrát vyjde,“ culí se Lucie Petrišková. ■