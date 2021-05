Česká Barbie Dominika Myslivcová má důvod k radosti: Její mladší sestra Natálie je podruhé těhotná!

Dominika Myslivcová se těší na další přírůstek do rodiny. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv N. Myslivcové

Natálie je v současné době již dvojnásobnou maminkou, v pouhých dvaceti letech přivedla na svět dvojčata Marcuse a Matiase. K bráškům za několik měsíců přibude další sourozenec. Oproti minulému těhotenství snáší Natálie to současné o něco hůř. „Je to teprve pár dní, co se cítím lépe, protože mi bylo opravdu špatně, takže jsem pořád hlavně ležela," svěřila Super.cz nastávající maminka.

Fanoušci Natálii přejí, aby měla po dvou klucích štěstí na holčičku a někteří dokonce tipovali, že by mohla opět čekat dvojčata. To ale brunetka vyvrátila. Podle ultrazvuku nosí pod srdcem jen jedno miminko, avšak nebránila by se ani dalším dvojčatům. „Já jsem se vlastně připravovala na další dvojčátka a spíš mě překvapilo, že je miminko jen jedno. Je to něco úplně jiného, co si zatím neumím představit. Vždy jsem si říkala, že jedno miminko musí být pohoda a tři snad zvládnu," řekla nám Natálie.

Zápřah, který má s akčními dvojčaty, ji mnohé naučil a na další miminko je připravená. „Byla jsem zvyklá jet nonstop na plný plyn, takže se pro mě asi nic nezmění," dodává s úsměvem. Nadšení neskrývá ani její starší sestra Dominika: „Budu opět teta!“ napsala radostně na sociální sítě. ■