Stejně vnadná dvojčata už 10 let sdílejí partnera: Ženy otevřeně promluvily o tom, jak to chodí v ložnici

Ten začal chodit s Annou, protože ale mají se sestrou shodný vkus na muže, později jej požádala, jestli by nebyl partnerem obou. „Myslel jsem si, že je to vtip,“ svěřil v reality show Extrémní sestry.

Vztah jim zřejmě dobře klape, trojice je spolu už deset let. Dvojčata by si Bena nejradši vzala za manžela, to jim však australské zákony neumožňují. „Není to fér,“ posteskly si sestry. Plánují i rodinu, v ideálním případě by rády otěhotněly ve stejnou dobu.

Otevřeně mluví i o tom, jak to ve třech chodí v ložnici. „Když Ben něco dělá s jednou, musí to udělat i s druhou a dobře to ví, nemusíme mu říkat,“ popsaly sestry. „Mezi námi dvěma ale nikdy k ničemu intimnímu nedošlo,“ upřesnily.

Na veřejnosti trojice pochopitelně budí velkou pozornost. „Nikomu neubližujeme a pokud s tím má někdo problém, je to jen jeho věc,“ dodal Ben. ■