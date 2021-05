V mládí neměla peníze, tak darovala vajíčka: Slavná herečka (41) popsala, proč chce dnes raději děti adoptovat

Tiffany Haddish Profimedia.cz

Tiffany Haddish (41) je ve vztahu s rapperem Commonem a ráda by s ním založila rodinu. Nemá ovšem zájem o umělé oplodnění, a dokonce ani o náhradní matku, která by jí dítě odnosila a porodila. A má k tomu své důvody.

„Nechci nikomu platit, aby mi odnosil moje dítě, protože bych musela podstoupit proces, kdy mi píchají hormony,“ uvedla pro E! News.

„To už jsem vzdala, řeknu vám něco, co nikdo neví, když mi bylo 21, neměla jsem moc peněz a darovala vajíčka,“ uvedla s tím, že si procesem už prošla a nehodlá ho absolvovat znovu.

A neplánuje otěhotnět ani přirozenou cestou. „Byl by to boží zázrak. Chráním se, ale kdyby k tomu došlo, najala bych si nějakou výpomoc a šla bych do toho.“

Místo toho se raději přiklání k adopci. „Už chodím na rodičovské lekce, abych mohla adoptovat. Mám zájem o pěti- až sedmileté děti. Chci, aby už uměly chodit na záchod a mluvit. Chci, aby věděly, že jsem se snažila a opravdu je chci.“

Tiffany jako dítě strávila roky v pěstounské péči. U pěstounů žila od 13 do 18 let. Možná i proto upřednostňuje adopci před vlastními dětmi.

„Byl to nejhorší pocit na světě. Vysadí vás před domem cizích lidí. Neznají vás, vy neznáte je, nevíte, jestli vám ublíží, jestli budou hodní, jestli mají vůbec ponětí, co se děje,“ zavzpomínala s tím, že touží dát šanci dětem, které neměly v životě štěstí. ■