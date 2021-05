Fanoušci jsou v šoku z konce Sabiny Laurinové v Sestřičkách. Herečku i televizi zahrnuli vzkazy

Sabina Laurinová Michaela Feuereislová

„Ano, je to tak, s postavou Mery jsem se opravdu po pěti krásných letech rozloučila. Její příběh v seriálu se naplnil,“ potvrdila Laurinová. Fanoušci ji následně zahrnuli slovy podpory, někteří její odchod berou velmi emotivně.

„Neee, prosím, ne. Mery je můj vzor a je to srdce urgentu. Bez ní to nebude ono,“ nebo „Já jdu brečet. Tak první Marek (herec Marek Němec, jehož odchod se také neobešel bez mnoha fanouškovských reklamací - pozn.) a teď Sabina… bude nám všem chybět… srdce urgentu odejde. I kdyby Mery hrála já nevím Meryl Streep, což nevím, co by tam dělala, ale i kdyby, tak Sábě se prostě nikdo nevyrovná,“ vzkazují lidé. Spolu s díky za odvedenou práci a přáním všeho dobrého do dalšího profesního života.

Sabina začínala s natáčením Modrého kódu v roce 2016. V roli vrchní sestry se Laurinová představila v březnu 2017, tvůrci její linku ukončili po 337 natočených dílech. „Jak se říká: něco musí skončit, aby něco nového mohlo začít,“ vyhlíží herečka nové pracovní výzvy. ■