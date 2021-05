Byla na tom hůř, než jste si mysleli: Sepisovala jsem závěť, vzpomíná zpěvačka Pink na průběh covidu

Pink Profimedia.cz

„Bude to znít šíleně, ale když jsem měla loni začátkem března covid, bylo to tak špatné, že jsem přepisovala závěť. S Jamesonem jsme byli velmi nemocní, ale Carey a Willow nebyli. V jednu chvíli jsem si myslela, že je to náš konec. Volala jsem nejlepší kamarádce a poprosila ji, aby řekla Willow, jak moc ji miluji,“ přiznala v novém rozhovoru pro rádio Heart.

Zážitek ji inspiroval také k napsání písně All I Know So Far, která vyjde tento týden. „Bylo to vážně, vážně děsivé. Jako rodič přemýšlíte o tom, co tu dětem zanecháte, jak si vás budou pamatovat, jak to asi na světě bez vás zvládnou.“

„Vidět mého tříletého syna, jak bojuje s virem, byla fyzicky i psychicky nejnáročnější věc v životě. Týdny poté, co mu vyšly pozitivní testy, měl stále horečky. Bylo strašné nevědět, co bude,“ napsala v emotivní eseji pro NBC News loni.

Popová ikona má s manželem Careym Hartem kromě Jamesona ještě dceru Willow. Její fanoušci se mohou nyní těšit nejen na nový single, ale také album a dokument. Ty by měly vyjít koncem měsíce. ■