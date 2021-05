Karel Zima ze Slunečné má vlastní talk show: Zpovídal popeláře, starostu, chirurga i producenta porna

Karel Zima Super.cz

"Slunečná není úplně hlavní, ale je jednou z hlavních mých pracovních náplní v současné době. Kromě toho natáčím už sedmým rokem pro Českou televizí soutěž pro děti na kanálu Déčko. Jmenuje se Už tam budem? a běží každou neděli," řekl Super.cz.

Čerstvou pracovní příležitostí v jeho životě je to, že začal moderovat svoji vlastní talk show. Vzhledem k tomu, že jsme se potkali na natáčení talk show 7 pádů Honzy Dědka, kde Karla uvidíme právě dnes, povídal si vlastně moderátor s moderátorem. "Já samozřejmě začínám, tak se s mistrem Dědkem srovnávat nemůžu," smál se Karel.

"Děsně mě to baví, hosty si můžu vybrat sám a ptát se jich na cokoli. Já se rád ptám na něco, na co se třeba ještě nikdo nezeptal. Nejsou to jen známí lidí, měl jsem tam třeba popeláře, který má youtube kanál. Ta talk show se jmenuje Nejenom o práci," upřesnil.

A koho už můžeme ve vydaných dílech na internetu vidět? "Mám natočených od ledna nějakých patnáct, dvacet hostů, ale venku je to teprve chvíli. Venku je Pavel Novotný, jeden porno producent a pan doktor Molitor, což je špičkový plastický chirurg," prozradil Zima, který se v našem rozhovoru svěřil i s tím, jak prožíval období pandemie. ■