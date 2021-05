První rozhovor po 4 letech: Lenka Filipová (67) nestárne. Svěřila se, jak zvládla lockdown, a promluvila o i příteli dcery Lenny

Lenka Fillipová Super.cz

Po opravdu dlouhé době se ve společnosti objevila zpěvačka Lenka Filipová (67). V našem prvním rozhovoru po 4 letech jsme s ní probrali snad všechno. Od toho, jak trávila čas v lockdownu, kdy nemohla vystupovat, až po to, jak do rodiny přijala přítele své dcery Lenny (27), rapera Marpa (36) nebo zda je připravená stát se babičkou.

Momentálně Lenka pracuje na nové desce a doufá, že už se bude moct co nejdříve koncertovat. "Deska bude o kytaře, zaměřená spíš na klasiku, ale tentokrát to bude i se zpěvem," řekla Super.cz Filipová, která po měsících doma vypadá stále skvěle.

Jak lockdown prožívala? "Snažila jsem se přizpůsobit tomu lenošení a byl to dost nápor na nervy, protože nikdo netušil, co bude. Jsem velice domácí a rodinný typ, takže vaření a práce v domácnosti pro mě není za trest. Hodně jsem vařila, experimentovala. Ze zbytků peněz jsem si ještě na podzim udělala radost a koupila jsem si moji vysněnou parní troubu a naučila se zdravé recepty," vyprávěla.

Radost jí udělala dcera, když pořídila štěně labradora. "Je to fenka, jmenuje se Borůvka a moc ráda se někdy ujmu hlídání. Nám předtím umřel labrador, kluk, černý, takže jsme ho velmi postrádali. Jsme všichni rádi a chodíme na procházky," svěřila.

Zajímalo nás i to, jak do rodiny vlastně přijala přítele dcery Lenny, hudebníka Otu Petřinu alias rappera Marpa. "Je to její život a partner, a já ho navíc znám odmalička, tak jsem se ani nemusela seznamovat. Důvěrně znám jeho rodiče, jeho maminka mi dělala dlouhá léta manažerku. Podle mě náhody neexistují a za mě jsem to přijala tak, že se v jejich společnosti cítím velmi dobře," uzavřela a to, zda je připravená na roli babičky, se mj. dozvíte v našem videu. ■