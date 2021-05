Komorní oslava devadesátin Jiřiny Bohdalové: Dobré víno, šampaňské a půlnoční překvapení

Jiřina Bohdalová s nejbližšími Foto: facebook Z. Zelenky

„Plánovali jsme s panem doktorem Janečkem velkou oslavu v O2 areně. Měli jsme představu, že se tam sjedou významní umělci z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska a že to bude velká pocta Jiřině. Ale Pán Bůh rozhodl jinak a kvůli viru z toho sešlo,“ řekl Super.cz nedávno režisér s tím, že nakonec bude zřejmě jen malá oslava s rodinou, a to podle situace s koronavirem.

Naštěstí alespoň k večírku se šampaňským a nejbližšími mohlo dojít. Jiřina Bohdalová si tak užila domácí mejdan až do pozdních hodin. „Jiřina 90! Tak dnešní oslava je za námi. Stálo to za to! Opravdu komorní oslava - oslavenkyně JB, Simona Stašová, vnuk Vojta se svojí nastávající Helenkou, kamarád Luboš Focko, moje maličkost a o půlnoci nás překvapil Mirek Donutil,“ svěřil se po bujarém večírku Zdeněk Zelenka.

„Víno dobré, nálada skvělá! Všichni jsme záviděli energii Jiřině. Já jsem mrtvej, Jířa čilá... Na zdraví všem, hlavně Jíře!“ dodal režisér, který doufá, že s herečkou bude moct brzy natočit další film, který nejdříve plánoval k jejím narozeninám, pandemie koronaviru ale vše zhatila. ■