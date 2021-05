Eva Burešová natáčela videoklip se synem: Nathánek je jako malý princ rozkošný

Eva Burešová Super.cz

Na rozdíl od mnoha svých kolegyň a kolegů zpěvačka a herečka Eva Burešová (27) svého syna Nathaniela ráda ukazuje. "Když on je tak krásnej. Nemůžu si pomoct," řekla Super.cz Eva, která zapojila syna i do natáčení nového videoklipu na písničku Malý princ, kterou pro ni složil Vašek Noid Bárta (40) a jeho partnerka Eliška Grabcová k ní napsala text.

"Poslali mi ji už hotovou, a když jsme si ji v autě pustila, dvakrát jsem se rozbrečela. Vyjádřili všechno, co jsem cítila a toužila napsat. Je to tak hezky napsané! Myslím, že když si to poslechne někdo, kdo má děti, tak to bude cítit stejně jako já," míní Burešová, jejíž song je výpovědí o vztahu mezi rodičem a potomkem.

A proč vlastně Eva syna relativně dost ukazuje, a to i na sociálních sítích, aniž by se o něj bála? "Já nevím. To je strašně těžká otázka a každý má jiný názor. To dítě nejde tajit. Líbí se mi postoj, jaký má teď Vašek s tou svojí starší holčičkou Terezkou, protože už je větší a sama se rozhodne, jestli se chce ukazovat, nebo nechce," začala vysvětlovat.

"Ale ten Náťa je malej a je hrozně krásnej a nedokážu ho tajit. Fotím ho celý den co pět sekund a někdy jsou to tak hezké fotky, že je chci sdílet se světem. Všechno má nějaké riziko, ale to mají i moje vlastní fotky," krčila rameny. ■