Zpěvačku z kultovní kapely srovnávají s Hanou Hegerovou (✝89). Čím ji legendární šansoniérka inspirovala?

Lenka Nová Foto: archiv L. Nové

Zpěvačka Lenka Nová (46) se do povědomí posluchačů dostala díky kultovní kapele Laura a její tygři. Úspěšná je ale i její sólová kariéra. Díky nezaměnitelnému hlasu je Nová často přirovnávaná k legendární Haně Hegerové (✝89), se kterou má leccos společného. To zpěvačce samozřejmě dělá radost, ale zároveň má svůj vlastní styl.

„Být s někým srovnávaná není zrovna jednoduchá situace, zvlášť pokud jde o někoho formátu Hany Hegerové. Na jednu stranu je to samozřejmě lichotivé, na druhou stranu je to určitý závazek k jejím fanouškům, kteří chodí také na mé koncerty,“ řekla Super.cz Nová, jež si našla svou vlastní cestu.

„Jedinou možnou cestou je vytvořit si vlastní styl a zpívat si písně po svém. To se mi, myslím, daří, chtělo to samozřejmě nějaký čas hledání, zkoušení, koncertování a ten, myslím, ještě zdaleka není u konce. Sama v sobě cítím, jakým směrem bych chtěla pokračovat a rozvíjet se,“ míní.

Lenka Nová - Z cest

Lenku Novou Hana Hegerová velmi inspirovala. „Když Paní Hegerová teď odešla, viděla jsem několik krásných dokumentů, které byly velmi inspirativní, a objevila tam několik momentů, ve kterých se shodujeme. Jako pečlivý výběr textů, jejich pravdivé sdělení a uvěřitelnost, poctivý přístup k tvorbě a koncertům. V tom bych ráda pokračovala, tak jako doposud,“ dodala Nová.

Legendární zpěvačku bohužel neměla možnost osobně poznat. „Osobně jsme se nikdy nepotkaly, což mě samozřejmě mrzí, na druhou stranu ji mám možnost poznávat vzdáleně z barvitého vyprávění Petra Maláska. Petr je dobrý vypravěč, a když jde o paní Hegerovou, tak je opravdu o čem vyprávět,“ říká. S Hegerovou má společnou i spolupráci s textařem Michalem Horáčkem, jenž s ní dělal na desce Čtyřicítka.

Zpěvačka se prý nenudí ani v době covidové. Už jen proto, že dělá mama servis své jedenáctileté dceři při distanční výuce. Připravuje se také na natáčení čtvrtého klipu ke svému poslednímu albu Dopisy. Konkrétně k písni Spolu.

„Bude se to celé odehrávat v autě a to je vše, co můžu teď prozradit. A abych úplně nepropadala beznaději, protože žádné konkrétní informace ohledně otevření kulturních sálů zatím nemáme, začala jsem oživovat moji myšlenku na Vila Tour. Vždycky jsem měla ráda architekturu, a tak mě napadlo propojit ji s koncertem,“ říká.

„Momentálně si vytipovávám architektonické skvosty po celé republice, kde by se dal komorní koncert uskutečnit. Diváci by se dozvěděli něco o samotné stavbě, její historii, dali si skleničku dobrého vína a poslechli si mé písně v doprovodu Petra Maláska a Josefa Štěpánka. Koncerty bych ráda odehrála v teplých měsících příštího roku, kdy pevně věřím, že bude situace více příznivá. Máme už potvrzen první termín ve Werichově vile v Praze,“ dodala zpěvačka. ■