Romeo Beckham (18) oslavil dva roky s přítelkyní: Na rozdíl od táty jsou synové na blondýnky

Romeo Beckham s přítelkyní Miou Profimedia.cz

Na oslavu výročí přidal Romeo na svůj instagramový profil několik snímků a k jednomu z nich napsal vyznání, které naznačuje, že už možná do rodiny také přivedl další paní Beckhamovou: „2 roky! Nesmírně tě miluji. Mnoho dalších let je před námi, jsi ta nejlepší.“

Společný snímek přidala i osmnáctiletá Mia, která napsala: „Dva roky ničeho jiného než jen lásky. Jsem za tebe tak vděčná.“

Zamilovaný páreček má zatím jen jednu velkou neshodu v názoru, a ta se týká tetování. V únoru v živém vysílání modelka uvedla, že není jeho fanouškem: „Myslím si, že žádné tetování není pro tělo dobré kvůli krevnímu oběhu.“

To ovšem Romea od dalších malůvek rozhodně neodradilo a stejně jako jeho otec a starší bratr, i on už má na svém těle několik obrázků a jistě budou v průběhu let přibývat další. ■