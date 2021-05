Jsem v nejhorší formě svého života, napsal Will Smith a podělil se o fotku v rozepnuté mikině a spodkách

Will Smith Profimedia.cz

Will Smith (52) už holt nemá stejné svaly, jako když před 20 lety ztvárnil boxera Aliho ve stejnojmenném dramatu. Herec pobavil internet, když se podělil o snímek v rozepnuté mikině a boxerkách.

„Budu k vám všem upřímný, jsem v nejhorší formě svého života,“ popsal fotku. Většina jeho sledujících se nezmohla na nic víc než smíchy brečící smajlíky, svého oblíbence se ale zastávali s tím, že to není tak hrozné.

Místo pověstného pekáče buchet má sice spíš jeden velký muffin, ale jak poznamenala jedna ze sledujících, „je to Will Smith, a ten si to může dovolit“.

Willa se snažila uchlácholit i kolegyně ze seriálu Fresh Prince Nia Long: „Pořád to v sobě máš, baby.“

Smith je jako herec zvyklý na přísný cvičební režim, pro snímek Sebevražedný oddíl trénoval dokonce tak tvrdě, že si natrhl sval na noze hned v počátcích natáčení.

Herec je ale také veselá kopa a umí si udělat legraci sám ze sebe, jak už nesčetněkrát dokázal. A právě proto ho fanoušci tolik milují. S pekáčem buchet na břiše, ale klidně i s muffinem. ■