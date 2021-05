Dvojnásobná mamina sekla s prací barmanky. Svlékáním na internetu si vydělává statisíce!

Tori Ann Lyla Hunter Profimedia.cz

Jako barmanka si vydělávala zhruba 450 korun za hodinu, což jí nestačilo. Rozhodla se tedy vsadit na lechtivý obsah! Na placené sociální síti si založila účet, kde svým předplatitelům nabízí hodně žhavý materiál. Za to, že se pánům ukazuje nahoře bez a svléká se, inkasuje částky, o kterých se jí v minulosti ani nesnilo.

Týdně si v přepočtu vydělá až 107 tisíc korun, a to už se vyplatí. Aby měla svůj obsah co nejpikantnější, investovala i do úprav svého těla. Více než milion korun utratila za nejrůznější plastické operace. V lechtivé práci ji podporuje i manžel Mat, který jí se žhavými materiály po večerech pomáhá. Přes den se pak věnují svým dětem.

„Baví mě vytvářet obsah a být nahoře bez, tak proč neprofitovat z toho, že dělám, co mě baví?“ nechala se slyšet Australanka, jež si pochvaluje finanční nezávislost. Rodině teď může dopřát vše, co si přeje.

Setkala se samozřejmě i s negativními reakcemi. Co si děti pomyslí, až vyrostou a zjistí, čím se maminka živí? „Vůbec mě to netrápí, protože své děti vychovávám k tomu, aby nebyly úzkoprsé a jednoduché,“ míní.

Děti prý smysl jejího povolání pochopí, protože se díky jejím příjmům mají dobře. „Syn mi každý den říká, jak jsem krásná a je na mě pyšný, když ho doprovázím do školy,“ pochvaluje si bývalá barmanka. Otázkou je, co si bude myslet, až zjistí, co jeho maminka dělá po nocích… ■