Manželka Leoše Mareše se na módní akci málem objevila v teplákách. Nakonec to jistil topík

Mezi čestnými hosty na přehlídce Michaela Kováčika v rámci módní akce Mercedes-Benz Prague Fashion Week se kromě jiných objevila i Monika Marešová (40). Pro manželku známého moderátora Leoše Mareše (45) to byla po dlouhé době první velká společenská akce. Mohlo by se zdát, že milovnice módy bude dlouho řešit, co si vzít na sebe, ale opak byl pravdou.