Během pandemie si určila cíle, které zatím nesplnila. Co hodlá Marešova krásná žena ještě dohnat?

„Toto období jsem využila k tomu, abych dokončila náš byt. Tomu jsem se věnovala asi ze všeho nejvíc. Že bych ale třeba začala s úplně novými činnostmi, jako je třeba pletení, to se nestalo,“ usmívala se manželka známého moderátorka.

Monika si v tomto složitém období také určila nějaká předsevzetí, ale ne všechny splnila. „Přečetla jsem méně knížek, než jsem si naplánovala. Bohužel telefon a televize pořád vítězí, což mě trošku mrzí. Zároveň tak jak jsem na začátku cvičila, tak teď už jsem necvičila, a tudíž mě to čeká zase od začátku,“ řekla Super.cz po přehlídce Michaela Kováčika v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku.

Milovnice cestování byla omezena ve své oblíbené činnosti. „Cestování mi moc chybí. Mám pocit, že když vyjedu ven, tak nasaji novou energii. Hlavně bychom měli být víc pokorní. Mám pocit, že to nám chybí,“ říká Monika, která se inspirovala právě chováním lidí v cizině: „Když jsem měla možnost vyjet během roku někam ven, tak byli lidé rádi za cokoli a zodpovědně dodržovali opatření. Až se to u nás začne více uvolňovat, tak bych byla ráda, aby do toho šli lidé pozvolna.“ ■