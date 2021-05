Během první přehlídky po porodu se Vignerová zapotila. Jak kráska obstála mezi o generaci mladšími kolegyněmi?

Vignerová opět v roli modelky. Super.cz

Řadu let je múzou návrháře Michaela Kováčika. Aneta Vignerová (33) pro něj předváděla krátce před porodem a nyní nechyběla na jeho módní show v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku .

„Je pravda, že jsem byla nervózní, protože poprvé se přehlídka koná takovým způsobem,“ řekla Miss České republiky 2009 po absolvování přehlídky, která se kvůli protiepidemickým opatřením konala v drive-in kině. „Člověk je až dojatý, jak to lidi přijali. Místo potlesku troubili klaksony, bylo to moc hezké,“ popsala modelka.

Vignerovou dělí od narození syna Jiříčka čtrnáct měsíců, za tu dobu se stihla dát do formy, a tak fyzicky náročnou přehlídku zvládla. „Adrenalin dělá divy. Bylo to náročnější, ale stálo to za to.“

Vignerová neměla žádný problém vejít se do vybraných šatů. „Je příjemné být mezi holkami, které jsou o generaci mladší. Jsou ve věku, kdy já jsem začínala. Michal ale obléká i opravdové ženy, takže to není vše navržené jen pro takové vychrtlinky,“ dodala s úsměvem Aneta Vignerová. ■