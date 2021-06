Tady psal Kurt Cobain písně na poslední album Nirvany. Na dům je dnes smutný pohled

Tady svého času žil a tvořil Kurt Cobain. Profimedia.cz

Dům, který si v roce 1992 na čas pronajímali Kurt Cobain a Courtney Love a v němž muzikant dle dokumentu Hit So Hard napsal část třetího studiového alba kapely Nirvana In Utero (vyšlo v září 1993), je dnes opuštěný a hledá nového majitele, který by mu opět vdechl život. K prodeji je za necelý milion amerických dolarů.