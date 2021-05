Petr Janda oslavil poslední narozeniny se sedmičkou na začátku. Dostal dva zásadní dárky

Petr Janda s kolegy z kapely Olympic Martinem Vajglem a Pavlem Březinou (vpravo) Foto: Archiv P. Jandy

„Fakt jsem si to moc užil s těmi nejbližšími v rodinném kruhu a s kluky z Olympiku. Musím říct, že léta jsem se tak nebavil,“ řekl Super.cz Janda.

I když Janda blízké nabádal, aby si nedělali hlavu s dárky, dostal jich hned několik. Na fotkách je vidět dort s hudebními motivy, mj. i notami ke slavnému hitu Dej mi víc své lásky, ale to nebylo všechno.

„Byly takové dva zásadní dárky. Od našeho producenta z Trilobita jsem dostal futrál na kytaru s tím, že příští rok mi do něho koupí kytaru, to mě docela vzalo, a pak musím říct, že mi strašnou radost udělala naše kamarádka Zdenička, která mi přinesla mého oblíbeného kamčatského kraba, to je opravdická lahůdka,“ liboval si rocker. ■