Covid zapříčinil rodinnou tragédii u Petry Janů: Zpěvačka přišla o strýce i tetu, jejich syn skočil z okna

Petra Janů Michaela Feuereislová

Rána to byla nejen pro ni, ale pro celou rodinu, která věřila v lepší zítřky. Tetička se v poslední době zdravotně zlepšovala. „Teta už na tom byla o něco lépe, dokonce nám na fotkách mávala a vypadalo to, že je vše na dobré cestě. Měla tracheostomii, takže nemohla mluvit, ale i přesto se neustále snažila komunikovat a ptala se, co je s jejím manželem,“ popsala Petra.

Rodina chtěla tetičku v jejím zdravotním stavu šetřit a smrt manžela tajila, dokud to bylo možné. „Jejich syn mlžil, že je táta na zahradě nebo něco dělá, aby ji uklidnil, ale určitě jí nějak svitlo, nebyla hloupá. Srdíčko to nevydrželo, zkolabovala a už ji nenahodili zpět,“ uvedla zdrcená slavice.

I když uplynulo několik týdnů, starší syn na tom stále není po pádu z okna dobře. „Vytahují mu pomaličku šrouby a dávají ho dohromady,“ svěřila zpěvačka.

O staršího syna se nyní stará jeho mladší bratr, na kterém zůstalo zařizování pohřbu. „Mají obě urny a až se situace uklidní, sejde se celá rodina, dáme je spolu do hrobu a zavzpomínáme na ně,“ říká Petra Janů.

Zpěvačka nyní tráví čas na chalupě v jižních Čechách, kde se snaží přečkat covidovou dobu. „Toužebně koukám na kalendář, kde mám na červen nějaká vystoupení, tak třeba se to podaří. Zarputile se starám o zahrádku, kvetou mi narcisky, mému štěněti byl rok, takže všechno nějak funguje, jen kolem mě se to bohužel kácí,“ dodala smutně na závěr. ■