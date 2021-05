Stále vzbuzuje hříšné myšlenky: Sharon Stone (63) zapózovala v plavkách

Sharon Stone Profimedia.cz

Herečka se v popisku příspěvku svěřila, že byl její psí mazlíček u veterináře, ale zdá se, že je snad v pořádku. Na snímku se spokojeně sluní na lehátku s paničkou. Kromě Joa je Sharon majitelkou ještě dalšího buldočka Bandita.

Sharon v posledních týdnech propaguje novou knihu The Beauty Of Living Twice. V biografii šokovala mimo jiné tvrzením, že ji i mladší sestru zneužíval děda, nebo přiznáním, že v 18 letech podstoupila potrat, který utajila před rodinou.

Stone také minimálně třikrát utekla hrobníkovi z lopaty, nejtěžší boj svedla, když ve 43 letech prodělala mrtvici. Po ní se znovu učila chodit, mluvit i psát. Ačkoliv to s ní lékaři neviděli nadějně, nevzdala se a dnes by jeden neřekl, že na tom někdy byla tak zle. ■