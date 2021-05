Vnuk oslavenkyně Jiřiny Bohdalové pěl na babičku jen slova chvály. Co by mu ale nikdy neodpustila?

Vojta Staš a Jiřina Bohdalová Foto: Tobogan, Český rozhlas

„Je to úžasné ji mít za babičku, pravidelně k ní chodíme na obědy, je to vlastně taková klasická babička, tradiční, uvaří, většinou kachnu, knedlíky, rajskou,“ pochvaloval si Staš.

Babičku prý nikdy nevnímal jako velkou hvězdu. „V zásadě jsem si neuvědomoval, že je tak slavná, že je tak vysoko, jako dneska je, vnímám ji jako svou babičku, pro mě to není něco speciálního,“ prozradil v pořadu Tobogan.

Bohdalová na svého vnuka nedá dopustit, ale je něco, co by jen těžko přenesla přes srdce. „Kdybych přišel s tetováním, tak myslím, že by mě vydědila, to by byl průšvih, a potom to jsou moje vlasy, čím delší, tím lepší, nestříhat, a když ostříhat, tak jedině se svolením,“ smál se Staš.

Herečka si totiž neumí představit, jak by její vnuk vypadal s kérkou, až by byl starší muž.

Na babičku pěje Vojta jen samou chválu. Je prý velmi energická, neposedí, má skvělého pamatováka, je velice akční a život ji zkrátka baví. „Miluje práci na zahradě a vylepšování domova,“ uzavřel povídání o Bohdalové pyšný vnuk. ■