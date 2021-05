Mráz po zádech a knedlík v krku: Jak probíhaly zásnuby hvězdy MasterChefa a zpěváka ze SuperStar?

Pavel Berky a Matěj Pardus Foto: archiv P. Berkyho

"Bavili jsme se o tom třeba dva roky zpět, ale pořád jsme čekali jeden na druhého. Nevěděli jsme, kdo koho má požádat, nejsme chlap a žena. Nedávno, měsíc před naším výročím, jsem pořád nevěděl, co Matějovi koupit, a tak jsem se rozhodl, že ho požádám o ruku já. Stačil na to jeden večer s kamarádkami, které mě na to navedly, jinak bych se k tomu asi neodhodlal," řekl Super.cz Berky.

Přípravy proběhly ve velkém stylu. Berky vše naplánoval tak, aby Matěj o ničem neměl ani tušení. "Kamarádky dostaly instrukce, úkoly, všechno zařizovaly, aby ten večer byl dokonalý. Já byl celý den s Matějem, aby nic netušil," prozrazuje.

A samotné zásnuby? Na ty prý ani jeden z nich rozhodně nikdy nezapomene. "Mráz po zádech, knedlík v hrdle. Bylo to krásný. Když jsem viděl, jak má slzy v očích... To bylo fakt silný," usmívá se Pavel.

Na plánování mají čas. O registraci zatím nepřemýšlejí, přáli by si krásnou svatbu. "Čekáme, jak to ve sněmovně dopadne (uzákonění sňatků homosexuálů zatím prošlo v prvním čtení - pozn. red.). Uvažovali jsme i o svatbě v zahraničí, ale stejně bychom museli jít tady na úřady a oddáni bychom nebyli. Čekáme, jak se situace vyvine, a podle toho se zařídíme. Nespěcháme na to, chceme mít hezkou svatbu s přáteli," prozrazuje.

Pokud by zákon neprošel, přistoupili by na registraci. "V nejhorším případě bychom se registrovali, co by nám zbývalo," dodal. ■