Zpěvačka (34), která randila s princem Harrym, se stala poprvé maminkou: Těhotenství tajila až do osmého měsíce

Ellie Goulding (34) přivedla na svět prvního potomka. O radostnou novinku se podělil na sociální síti její manžel Caspar Jopling jen několik týdnů poté, co oznámili těhotenství.

„Maminka i děťátko jsou v pořádku. Jsem nesmírně vděčný. Nikdy se k ničemu ve spojitosti s Ellie nevyjadřuji veřejně a během tohoto kouzelného, intimního období speciálně oceníme soukromí,“ uvedl v neděli ve svých Instastories.

Ellie a Caspar se vzali v srpnu 2019 a o těhotenství se dozvěděli, když slavili první výročí. Dříve posilovnou posedlá zpěvačka přiznala, že si těhotenská kila navíc docela užívá.

„Vždycky jsem měla atletickou postavu a teď mám konečně zadek a dost dobrá prsa. Mám křivky, které jsem nikdy neměla, a líbí se mi to. Manžel si je také užívá,“ uvedla pro magazín Vogue.

Těhotenství skrývala až do osmého měsíce. „Kradla jsem manželovi kabát, ale chodila jsem jenom do obchodu nebo na procházky. Bříško jsem zvládala zakrýt. Díky lockdownu to nebylo nic těžkého, s nikým jsem se moc nevídala." ■