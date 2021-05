Gratulace pro Jiřinu Bohdalovou (90): Růže od Babiše, přání od Absolonové i nesmrtelná teta Jitky Zelenkové

Andrej Babiš a Jiřina Bohdalová Foto: facebook A. Babiše

„Moje nejoblíbenější herečka slaví 90. Jiřinko, hodně zdraví! Energie máš na rozdávání,“ gratuloval Bohdalové premiér.

Ozvala se i zpěvačka Monika Absolonová (44), jež prožívá bolestný rozchod s bývalým hokejistou Tomášem Hornou.

„Dnes se před devadesáti lety narodila geniální herečka, dramatička i komička, skvělá dabérka i moderátorka, zkrátka všestranná osobnost s neuvěřitelnou energií, paní Jiřinka Bohdalová. Jiřinko moje milovaná, všechno nejlepší! Buďte zdravá, šťastná a spokojená. Je mi ctí se s Vámi občas potkat a jen Vás poslouchat,“ vysekla herečce poklonu Absolonová.

Písnička pro Jiřinu Bohdalovou

Prima FTV

Nezdolnou energii české herecké legendy připomněla její kamarádka Jitka Zelenková (70).

„Vždycky, když se ocitnu ve Tvé blízkosti, říkám si: Sakra, jak to dělá? Jak to všechno zvládá? Kde bere tu neuvěřitelnou energii? Někdy si doopravdy myslím, že jsi fakt ta nesmrtelná teta. A víš co? Bylo by to skvělé, kdybys byla! K Tvým narozeninám Ti, milá Jiřino, přeji všechno, co si sama přeješ. A nám všem přeju, abys nás dál a dál bavila i dojímala svými rolemi. Mám Tě ráda!“ popřála své kamarádce.

Kuchařské umění Jiřiny Bohdalové připomněla herečka Markéta Hrubešová (49). „Milá Jiřinko, ať Vám to vaří a pálí tak jako doposud! Bylo mi ctí a doufám, že se zase brzy setkáme. Všechno nejlepší,“ vzkázala legendární herečce.

Jiřina Bohdalová promluvila o svých narozeninách pro Super.cz

Super.cz

A co by si přála samotná Jiřina? Ač to zní jako klišé, tak hlavně zdraví! „A jako každý bych si přála, abychom na sebe nebyli tak zlí a něco se stalo s covidovou situací. Jsou to nemalá přáníčka, která kdyby se splnila, tak by nám bylo lépe,“ řekla Super.cz Bohdalová. ■