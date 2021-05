Inna Puhajková si užívá druhou dovolenou s novým přítelem: Dokonalé tělo v bikinách vystavila v Mexiku

Inna Puhajková Foto: archiv I. Puhajkové

Desetidenní dovolená s novým přítelem už se jí pomalu chýlí ke konci. Inna Puhajková (35) po dvou týdnech v Kostarice opět zamířila do Střední Ameriky, tentokrát s partnerem zvolili Mexiko. Konkrétně jeho karibské pobřeží.

Inna se pochlubila jen pár snímky v plavkách, a to u hotelového bazénu v Tulumu, oblasti, která je proslulá mayskými památkami. Kdo by jí figuru záviděl, měl by vědět, že kromě zdravého jídelníčku se udržuje v kondici hlavně pohybem.

"Cvičím doma, chodím i běhat, začala jsem už i se silničním kolem a momentálně jedu třicetidenní výzvu - dřepy, prkno, kliky a sedy lehy," vypočítala nedávno Super.cz.

Hejtů za to, že vyrazila do exotiky, se Inna na sociálních sítích nedočkala. Už dopředu ujistila všechny, kdo by o tom pochybovali, že dodržuje všechna bezpečnostní opatření.

"Vybírali jsme z destinací, které jsou nejméně rizikové. Hodně času budeme venku, v přírodě na čerstvém vzduchu, neshlukujeme se s lidmi na frekventovaných místech. A po návratu samozřejmě dodržíme karanténu a půjdeme na testy, takže se nebojím, že bych někoho ohrozila," ujistila. ■