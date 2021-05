Od porodu viděla dceru jen pár dní. Ornella Koktová v ohrožení života na JIP. Poprvé promluvila

Ornella Koktová s dcerkou Foto: archiv O. Koktové

Moc se těšila, jak si celá rodina bude užívat nového člena, dcerku Lilianne. Jen pár dní po příjezdu z porodnice ale přišly první zdravotní komplikace. To ještě Ornella Koktová (28) netušila, že se během následujících dní její zdravotní stav tak zhorší, že bude bojovat o život.

"Našli mi hodně vážný gynekologický nález, přidaly se další komplikace. Dovezli mě do nemocnice za minutu dvanáct," řekla Super.cz Ornella, kterou včera převezli z jednotky intenzivní péče na klasický pokoj.

"Jsem strašně vděčná lékařům. Jsem sice celá bolavá a rozřezaná, ale zachránili mi život. A toho si moc vážím a nikdy nezapomenu. S léčbou ještě zdaleka nejsem u konce. Ale to už vydržím," říká se slzami v očích Ornella.

Dceru viděla po porodu jen pár dní. To se pochopitelně odrazilo na její psychice. "Je to masakr. Snažím se držet se. Ale přiznávám, že to je na hraně. Vždyť jsem Lilianne viděla jen pár dní. A pak už jen v mobilu," dodává Koktová.

O děti se nyní stará její muž Josef Kokta. Držíme palce, aby bylo brzy zase vše v pořádku a Ornella mohla být s rodinou. ■