Vypadá skvěle: Jitka Schneiderová má fyzičku pomalu jako v dobách StarDance

Má to štěstí, že patří do skupiny umělců, kteří v době pandemie nemoci covid-19 neměli zase tak velkou nouzi o práci. Jitka Schneiderová (48) je za to vděčná. „První vlna pro mě byla těžší. Pocítila jsem, že jsme od jara nedělali nic. Pak jsem měla to štěstí, že jsem točila film a seriál Anatomie života,“ řekla Super.cz herečka v rámci rozhovoru na Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku.