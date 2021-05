Její tělo je pro bikiny jako stvořené: Sexy snímky Kociánové budete sledovat s vyplazeným jazykem

Prohřívala své tělo na pláži v Mexiku. Foto: Instagram M. Kociánové

Ambasadorka soutěže Schwarzkopf Elite Model Look by prý už ani nespočítala, kolik testů na koronavirus musela podstoupit. „Testují nás před prací a po práci. Je ale fajn, když to země dělají, protože aspoň člověk ví, na čem je. Už jsem si na to zvykla, musíme se s tím naučit žít,“ řekla Super.cz smířeně v jednom z našich posledních rozhovorů Kociánová.

Jelikož cestuje po celém světě, ráda si dopřeje také odpočinek. Pár týdnů trávila Michaela na rodném Slovensku a užívala si kouzelné zimy, nedávno se ale vyrazila ohřát do tepla. Své sociální sítě obohatila několika fotkami v bikinách, které vznikly v Mexiku. ■