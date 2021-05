Kdyby se nerozvedli, tak by Konvalinková s Kaiserem oslavili stříbrnou svatbu. Proč se teď herečka bojí zamilovat?

Proč se bojí znovu zamilovat? Foto: Face To Face

„Letos nic velkého slavit nebudu, protože na to nejsou podmínky a upřímně, ani nálada. Člověk by si to neužil. Zároveň bych nerada někoho nějak ohrozila v téhle době. Takže si počkám na lepší časy, a jestli to bude za půl roku nebo za rok, nevadí. Já si počkám, a pak to bude pořádný mejdan,“ přiznala pro Super.cz herečka, která zářila zamlada i v komedii Adéla ještě nevečeřela, stejně jako v řadě dalších filmů a pohádek.

Skoro šestnáct let je už rozvedená s hercem Oldřichem Kaiserem (66), s nímž má jedinou dceru Karolínu. Jejich manželství bylo bouřlivé, hlavně kvůli Oldřichovým excesům a také alkoholu. Nicméně zůstali přáteli. A to považuje za nejdůležitější. Součástí jejího života a vlastně i rodiny se stal před desítkami let i Kaiserův kolega Jiří Lábus, který je prý velký humorista a dokáže připravit až neuvěřitelná překvapení.

„Ta recese, co se týče Jirky Lábuse, to nebralo konce. Každej den jsem mohla čekat, že se něco přihodí. A když se mi narodila dcera Karolína, tak mě přišly telegramy do porodnice od Brežněva, Husáka, Štěpána, Indry, Švorcový, Kabrhelový… No prostě to bylo něco, se mnou tam nepromluvila noha od postele, dokud neprošel Jiří Lábus vrátnicí a neptal se: ´A nedostala paní Konvalinková náhodou nějaký telegram?´ Tak pak jim bylo jasné, že je to všechno fór,“ zavzpomínala v pořadu Face To Face na Televizi Seznam při rozhovoru s moderátorem Reném Kekelym na vtípky svého kolegy a kamaráda.

Život s Oldřichem Kaiserem, a tím pádem potažmo i s Jiřím Lábusem, který byl v bytě v centru Prahy častým hostem, protože spolu zkoušeli scény do pořadů, které točili, byl velmi veselý. „Musím říct, že jsem se hodně nasmála. Bylo to krásné období, na které ráda vzpomínám. A všechny scénky, které pak hráli, jsem zažila, když to připravovali. Takže opravdu bylo veselo,“ říká oslavenkyně.

V soukromém životě však tak veselo s Kaiserem nebylo. O tom sice herečka nerada mluví, protože v životě ráda vzpomíná na to lepší, nicméně ví, že život v manželství dál nebyl možný, ač byli manželé 25 let.

„Kdybychom se nerozvedli, tak bychom oslavili stříbrnou svatbu. Ale dál spolu komunikujeme, vážíme si jeden druhého. Máme spolu dceru a máme se rádi… Já si myslím, že v nikom z nás by neměla zůstat nějaká hořkost, zášť, a je to o tom odpuštění. A že láska nemusí být jen v tom, že se lidi přitahují, nebo se zamilují. Má to být ta všeobímající, bezpodmínečná, a ta je nejkrásnější.“

Sama Naďa však přiznala, že by se dnes už snad i bála zamilovat, po tom všem, co v životě prožila. Užívá si svůj klid a nyní by měla obavy z možného zklamání. „Láska má vždycky dvě tváře. Je to to štěstí, ale je tam vždycky schovaná i bolest, a když tam není, tak to není ´ta plná láska´. Vždycky se skutečnou láskou souvisí strach, zranění. A asi mám v sobě nějakou záklopku, že bych se v tomhle věku už i bála,“ podělila se o svůj názor na lásku Konvalinková. ■