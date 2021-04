Britney Spears předvedla dvoje bikiny a s nimi i tetování nad intimními partiemi

Britney Spears Profimedia.cz

„Za poslední dva týdny jsem si řekla dost. Musím se dostat do formy, vzhledem k tomu že můj přítel je neskutečně žhavý. Říkala jsem si, no do háje, kde mám začít? Tak jsem začala běhat, jíst zdravě a myslet na to, co jím, až na včerejší večer, kdy jsem sežrala balení arašídů,“ napsala ke krátkému videu v bikinách Britney a dodala, že svůj tréninkový plán musela velice brzy přehodnotit.

„Později mi to došlo, možná budu vypadat lépe, ale budu se ve svém drobném těle cítit neskutečně zranitelná. Tak jsem začala boxovat a cítím se silnější. Každý máme nějaký svůj vlastní způsob, jak pracovat na svém těle, což já plně respektuji a všichni by to tak měli dělat.“

Britney vypadá na videu skvěle a je vidět, že jí zdravý životní styl prospívá. Ovšem, jako pro mnohé z žen, bude i pro ni těžké odolávat nezdravým svodům, které číhají na každém rohu. Na konci totiž ještě dodala: „Já teď hlavně doufám, že nepotkám moc brzy svou oblíbenou restauraci s burgery.“ ■