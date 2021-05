Nespavost trápí mnoho lidí, odstranit ji ale může být snadné Foto: Darré

V dnešní uspěchané době stále více zanedbáváme spánek. Lidé pak velmi často řeší problémy s nespavostí medikamenty, což pro některé skutečně může být jediné řešení. Leckdy ale může ke zkvalitnění spánku přispět i zdánlivá maličkost v podobě změny interiéru ložnice, výměny matrace, či koupě nového kvalitního povlečení a prostěradla. To totiž způsobí, že se budete do ložnice každý večer těšit.

Pokud se vám ložnice nebude líbit, nebudete se do ní těšit. Možná pak o to více času strávíte usínáním na gauči u puštěné televize nebo vám zkrátka usínání v neútulné ložnici bude činit problém. Proto si teď dovolte ten luxus a zaměřte se na to, aby vaše ložnice byla skutečně ideálním místem pro relax.

Oblíbené barvy

Samozřejmě platí, že jsou lepší tlumené, neagresivní barvy, ale vyberte hlavně takové, které se líbí vám. Nábytek volte v základních barvách (bílá, šedá, černá, odstíny dřeva) a barevně se můžete vyřádit na doplňcích typu dekorační polštářky, koberečky nebo závěsy. S doplňky pak můžete sladit i povlečení a prostěradlo, což dodá celé ložnici na atraktivitě.

Motýlí potisky jsou v současnosti velkým hitem

FOTO: Darré

S důrazem na materiál

Stejně jako nábytek či matrace by měly být z kvalitních materiálů, tak ani v případě výběru povlečení byste neměli rezignovat a spokojit se s nízkou kvalitou. Trendem je stoprocentní bavlna, která je hladká a na kůži velmi příjemná, a to ve všech ročních obdobích. Čím příjemnější materiál vaše povlečení má, tím více se do postele budete těšit. Naopak, pokud zvolíte hrubší či nekvalitní materiál, může se stát, že vás bude škrábat, případně se budete potit, což může mít vliv na samotnou kvalitu spánku.

Rozměry dle přání

Máte atypické rozměry povlečení či prostěradla? Mnoho výrobců nabízí ložní prádlo pouze ve standardních velikostech.

V Darré ušijí i prostěradlo v jakémkoliv rozměru

FOTO: Darré

Teď už nezbývá nic jiného, než si před spánkem ložnici vyvětrat, vzít si do ruky oblíbenou knížku, zavrtat se do příjemného povlečení a užít si pohodovou atmosféru. ■