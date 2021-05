Jitka Boho se ve Tváři neubránila slzám: Podívejte se, jak ji dojala proměna v Ivetu Bartošovou

Jitka Boho

Dojetí k slzám. Tomu se neubrání během sedmé epizody show Tvoje tvář má známý hlas Jitka Boho (29). V rámci česko-slovenského kola se převtělí do známé české zpěvačky Ivety Bartošové (✝48). S písní Tři oříšky po svém vystoupení neudrží slzy.

„Já jsem to držela, už na zkoušce se mi chtělo brečet, v posledním refrénu to bylo těžké. Prostě dětství. Byl to těžký oříšek, protože Ivetu jsem měla hodně ráda,“ svěřila se Jitka Boho, která svým výstupem dojme i porotu a Evu Burešovou.

„Mě osobně baví české nebo slovenské písničky víc a myslím si, že je to také fajn pro diváka, protože je pravděpodobné, že tu píseň bude znát. Ivetu Bartošovou je velmi těžké ztvárnit, měla jsem ji moc ráda a poslouchala jsem ji jako dítě. Opravdu jsem ji milovala, proto to bylo pro mě těžší a emotivnější,“ svěřila se Jitka Boho. ■