Jedna hvězda za druhou: Chýlková, Jirešová, Kodetová a další známé tváře se spojily při natáčení hitu plného optimismu

Písničku Bude líp nazpívala řada hvězd, například Ivana Chýlková

Chytlavou skladbu nabitou optimismem aspirující na hit složil Radim právě po nastěhování do nového bytu, který je jenom kousek od jeho rodiště. „Bez klepání přišla múza a pak to šlo ráz naráz," řekl Super.cz Flender, jehož můžeme znát nejen z muzikálových produkcí, ale i z jeho vlastní tvorby, která zaujala před časem i Lucii Vondráčkovou.

„Pustil jsem to své kolegini Hance Křížkové a ta mi vnukla myšlenku, že by možná bylo dobré, kdybych se o tu píseň podělil se svými kolegy z branže," svěřil. Jak si řekli, tak udělali a již za pár dní se u Radima doma střídala jedna hvězda za druhou.

Celkem jich bylo dvacet. A to jak muzikáloví zpěváci tak i známé herečky jako Ivana Chýlková, Barbora Kodetová (50), Ivana Jirešová (43) anebo Barbora Mottlová (34). Díky prostoru, který stěhováním získal, mohli u Radima svou větu nazpívat a ve vedlejším pokoji doplnit o záběry, kde pod vedením mladého režiséra Jana vznikal klip k písni, jejíž ukázku si můžete pustit ve videu.

Všichni umělci s Radimem spolupracovali zcela nezištně a celá akce připomínala spíš happening. Jediné co trochu kazilo, jinak skvělou atmosféru, byl fakt, že se nemohli všichni sejít naráz, nebo na sebe počkat.

„Překvapilo mě, že vlastně nikdo neodmítl. Byl bych rád, kdyby se písnička rozlétla do světa a trochu odlehčila tu těžkou dobu,“ svěřil ještě Radim. „Pokud to situace dovolí, rádi bychom písničku pokřtili na veřejném místě. Vzhledem k počtu účastníků a stále ještě panujícím pravidlům by asi byla ideální nějaká demonstrace," smál se. ■