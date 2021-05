Hvězdu Čarodějek osočili, že je vyhořelá herečka: Takhle na hejty odpověděla

Alyssa Milano Profimedia.cz

„Víte, přikláním se k politické straně, která věří v rovnost, spravedlnost a stejné podmínky pro všechny,“ uvedla s tím, že ji podobně hejtují hlavně lidé s rozdílnými politickými názory.

Milano připomněla sledujícím, že pokud někdo říká něco hanlivého, neznamená to ještě, že je to pravda. „Konstantně pracuji už od sedmi let. Takže teď můžete jít do pr*ele,“ vzkázala trollům.

Alyssa se proslavila už jako děvče a nejvíc proslula díky seriálům Melrose Place nebo Čarodějky. V posledních letech se sice opravdu víc věnuje politice a aktivismu, ale od herectví nikdy neupustila. ■