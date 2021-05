Slavná komička prozradila, jak často mají s manželem sex od doby, kdy porodila syna: Měli bychom to dělat častěji, říká

Amy Schumer Profimedia.cz

Komička, která vždy mluví narovinu a nebere si servítky ani na sociálních sítích, má doma dvouletého syna Gena, který se jí narodil v manželství s Chrisem Fischerem. Toho si vzala v roce 2018.

Na otázku, jak to mají se sexem od té doby, co mají dítě, herečka odpověděla: „Popravdě máme sex asi každých deset dní. Uděláme to a řekneme si: ‚Bože, to bylo skvělý, měli bychom to dělat častěji.‘ No a pak to neděláme dalších 7 až 10 dní.“

Schumer se v pořadu dokonce zasmála i tomu, že její partner na otázku, zda budou mít sex, většinou dělá obličeje, které vypadají, jako by něco špatného snědl. „To se stalo zrovna nedávno, ptala jsem se – chceš mít dneska sex? Udělal ten obličej a odpověděl: ‚A co třeba zítra?‘ Tak jsem mu to odsouhlasila a řekla, že je to v pohodě.“

S dvouletým dítětem se přece jen mnohé změnilo a herečka si užívá, že ani nemusí chodit nikam do společnosti. Dokonce se nechala slyšet, že pokud ji někdo chce vytáhnout ven v osm večer, už je to na ni moc pozdě. ■