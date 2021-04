Harry lituje kontroverzního rozhovoru s Oprah, míní královský expert: Vévoda má prostě horkou hlavu, říká o něm

Podle královského experta princ Harry nedomyslel následky rozhovoru s Oprah. Profimedia.cz

Duncan Larcombe, autor knihy Prince Harry: The Inside Story zná vévodu déle než dekádu a popisuje ho jako muže s horkou hlavou, který jedná na základě emocí. Utvrdil ho v tom i incident z roku 2008, který popsal pro magazín Closer.

Larcombe byl pozván na rozlučku se svobodou Petera Phillipse, syna princezny Anny, o které měl později psát. Když ale na akci dorazil, Harry usoudil, že se tam vetřel bez pozvání, a vyjel na něj.

„Viděl rudě a pohádali jsme se, ale William mu vysvětlil, že mě sám pozval, tak se uklidnil, omluvil se a dali jsme si pivo,“ popsal incident s tím, že si myslí, že to s interview bylo podobné.

„Zjevně byl naštvaný, co Meghan zažila v královské rodině, a použil rozhovor, aby to ze sebe dostal. Ale když se vrátil domů, nemám pochyb o tom, že mu bylo trapně a vyčítal si to. Teď teprve poznává následky. Věřím, že rozhovoru lituje. A dost možná i rozhodnutí vzdát se povinností v královské rodině.“

Harry dorazil do Británie na pohřeb vévody z Edinburghu (✝99), ten ležel v nemocnici a zotavoval se po operaci srdce, když rozhovor vysílali. V interview vévodkyně (39) hovořila mimo jiné o rasismu, myšlenkách na sebevraždu a dalším.

Obsah rozhovoru rozlítil údajně hlavně Harryho bratra Williama a otce Charlese. S nimi měl mít vévoda schůzku po pohřbu dědečka, před návratem do USA.

Expert dodal, že Harry podle jeho zdrojů opouštěl Britské ostrovy se smíšenými pocity a cítil nostalgii. Myslí si také, že pro něj život v USA nebude snadný a bude pro něj těžké se mu přizpůsobit. Na rozdíl od vévodkyně Meghan, která je tam ve svém živlu. ■