Další překvapení pro oslavenkyni Jiřinu Bohdalovou: Bouček, Prachař i Kotek herečku dojali touhle písničkou!

Tohle překvapení si užívala plnými doušky. Video: Prima FTV

Legendární herečka dostane ke svým kulatinám rovnou dvě osobní písně. První song Máme tě rádi! složil zpěvák Petr Janda (79) a ve studiu ji pro svou maminku a babičku nazpívali Simona Stašová (66) s mladším synem Vojtou. O druhý hit se postarali přátelé a kolegové z pořadu Máme rádi Česko. Oslavenkyni připravili speciální narozeninový díl s názvem Máme rádi Jiřinku, ve kterém zazní píseň Vystřelená, kterou pro herečku složil Ondřej Brzobohatý (38). Své milované Jiřince ji zazpívá s Jakubem Prachařem (37), Vojtou Kotkem (33) a Václavem Noidem Bártou.

„Píseň vznikla tak, že se mě Jiřina před rokem zeptala, jestli jí složím písničku k devadesátinám. A já jsem na to zapomněl. A pak mi volal Kuba, že má nápad udělat jí písničku do pořadu Máme rádi Jiřinku. Já jsem nápad uchopil, oslovil jsem Orchestr Gustava Broma a společně s Liborem a Jakubem jsme dopsali text. Potřebovali jsme silný herecký projev, tak toho se ujal Vojta,“ popisuje Brzobohatý.

Zajímavý je samotný název skladby „Vystřelená“, který moc nenapovídá a zdá se, že s narozeninami ani nesouvisí. Spoluautor textu Libor Bouček (40) ale objasnil, že se v názvu skrývá určitá symbolika. „Ta píseň popisuje realitu. A sice, že Země je naší Jiřince malá. Na Zemi ve svém oboru dokázala to, co žádná jiná, a proto by měla dobýt vesmír,“ říká moderátor.

K písničce vznikl dokonce videoklip, v němž si zahrála sama oslavenkyně a bude mít premiéru v den jejích devadesátin. Na to, jak vypadá do vesmíru „vystřelená“ Jiřina Bohdalová ve skafandru, se můžete podívat v galerii. ■