Legendární Jiřina Bohdalová slaví 90. Archivní foto s malinkou dcerou Simonou Stašovou dojímá i po letech

Jiřina Bohdalová s dcerou Simonou Stašovou na archivní fotce Profimedia.cz

Kdo by byl kdy pomyslel, že z šestileté holčičky, která se objevila v němém snímku Pižla a Žižla hledají práci (1937), se jednou stane naše rodinné stříbro? Filmaři už tehdy přirovnávali malou Jiřinku k americké dětské hvězdě Shirley Temple (✝85), ale určitě netušili, jak obrovský talent v ní ve skutečnosti dříme. Však o ní také velikán českého filmu Jan Werich (✝75) později prohlásil: „Kdybych zakládal nové Osvobozené divadlo, z komiků bych nechtěl nikoho, jenom dvě ženské: Jiřinu Bohdalovou a Jiřinu Bohdalovou.“

Stále vitální „Bohdalka“ srší neustále energií a má pořád nabitý program. A to i v době covidové. Stačí se v sobotu po obědě podívat na první program České televize, kde od roku 2011 uvádí magazín Hobby naší doby. Herečka v pořadu zpovídá zahrádkáře, chovatele, sběratele – vždy se znalostí věci, a na závěr si zve hosty z řad celebrit, kteří před kamerou uvaří nějakou svou specialitu. Jiřina Bohdalová (90), která je nejen vynikající herečka, ale i fenomenální kuchařka, jim je nápomocná a leckdy je vidět, že by si u sporáku poradila mnohem lépe.

Komise zjevně zaspala

Nechce se tomu věřit, ale herečka, která je živoucí legendou, se na DAMU dostala až napotřetí. V přijímací komisi museli být buď slepí nebo hluší, protože talent jejího formátu se rodí jen jednou za sto let. Divadelní kariéru začínala Bohdalová po boku Jana Wericha v Divadle ABC, poté pokračovala v Městských divadlech pražských.

Od roku 1967 do roku 2004 byla v angažmá Divadla na Vinohradech a od roku 2005 je členkou Divadla Na Jezerce. Na této scéně vytvořila titulní role v inscenacích Lásky paní Katty, Paní plukovníková a Generálka. Až odezní pandemie a divadlo zase otevře brány, nenechte si ujít její Fonsii ve hře Gin Game, kde má za partnera Milana Kňažka (75).

Inspirace k Večerníčkům

Jiřina Bohdalová se začala ve filmu objevovat pravidelně od roku 1955, nejprve v malých rolích. Prvním snímkem, v němž se jí dostalo více prostoru, byl Král Králů (1963), který natočil Martin Frič (✝66). Výčet filmů, ve kterých od té doby zazářila, by přesáhl kapacitu článku. Herečka excelovala (a stále exceluje) i na TV obrazovkách, a to nejen v mnoha inscenacích a filmech či v divácky oblíbeném Televarieté po boku Vladimíra Dvořáka (✝74). Svůj nenapodobitelný hlas propůjčila také mnoha večerníčkovským postavám.

Inspiraci hledala především u dětí na pískovišti, které neumí hospodařit s nádechem a výdechem, zajíkávají se a i v této nedokonalosti jsou nesmírně roztomilé: „Tak jsem se, s tímto vědomím a odposlechem z pískoviště, pustila do svých televizních hrdinů,“ prozradila herečka v jednom rozhovoru.

Dcera Simona se pomamila

Ještě v době studií na DAMU se provdala za seismologa a geofyzika Břetislava Staše (92). Jejich dcera Simona (66) se „pomamila“ a je z ní rovněž fenomenální herečka. „S dcerou jsme si co do temperamentu velmi podobné. Obě startujeme bez varování. Ale jinak jsme každá jiná. A myslím, že v tom máme obě štěstí,“ řekla Jiřina Bohdalová, jejíž první manželství se ale po čase rozpadlo.

V roce 1970 se provdala podruhé. Vzala si kolegu Radoslava Brzobohatého (✝79), a protože chemie mezi nimi fungovala nejen v soukromí, ale i na plátně, natočili spolu několik snímků, včetně slavného (a dlouhou dobu trezorového) Ucha (1970). Po dvanácti letech došlo na rozvod a Jiřina Bohdalová se od té doby už nikdy nevdala. A protože si soukromí střeží, o jejích případných dalších životních partnerech není nic známo.

Její recept? Pohyb a smích

Vzhledem k hereččině obrovskému pracovnímu nasazení je až neuvěřitelné, že 3. května slaví 90. narozeniny. Má nějaký recept, jak se udržuje ve formě? „Nic pro kondici nedělám. Geny! Jsem po mamince, ta byla trvale v pohybu – já taky,“ řekla před pár lety. A ještě jedna věc jí dělá dobře: smích. „Smích léčí, je životodárnej, to je stará vesta. A já mám moc ráda pohled do hlediště, když řve publikum smíchy... To bejvám dojatá a šťastná," prozradila. Jiřině Bohdalové proto přejeme nejen pevné zdraví, ale i brzké otevření divadel, aby si znovu užila pořádné porce životadárného smíchu. ■