Co stálo za exotickými dovolenými s těhotnou partnerkou miliardáře? Olga Lounová to konečně vysvětlila

"Opravdu jsme se jen nejely válet na sluníčko. Lili je strašně aktivní, pomáhá ženám ve všech oblastech a teď se zaměřila na projekt hejterství, kdy jsou místo podpory ženy srážené, ať už v rodině anebo širším okolím. Ten projekt, na kterém s ní spolupracuji, se jmenuje Žena v zenu, a jde o rozhovory se ženami, které se začaly věnovat tomu, co baví jejich srdce," řekla Super.cz Olga.

Zpěvačka sama naštěstí příliš negativních zkušeností, že by jí někdo házel klacky pod nohy, když se rozhodla jít svojí cestou, nemá. "I když jsem si to musela prorazit, i u rodičů, kteří chtěli, abych měla nějakou pořádnou školu, že mě umění neuživí. Tak jsem vystudovala gymnázium a vysokou pedagogickou, a až poté tu konzervatoř, na kterou jsem chtěla hned. A stejně to nakonec dělám." stála si za svým rozhodnutím Olga a fandí všem ženám, aby to také dokázaly.

Kdyby potřebovala zadní vrátka, profesi mimo zpěv tedy má. "Jsem učitelka 1. stupně, speciální pedagogiky a němčiny. A jak mám ještě tu konzervatoř, můžu učit i hudební výchovu," upřesnila s tím, že se ale učitelství nikdy nevěnovala. "Využila jsem to ale třeba teď, když jsem psala písničku pro moji malou sestru Elišku. Tam se to učitelství projevuje, když se jí snažím předat například studiovou práci a zpívání," vysvětlila.

Eliška jde vyloženě ve stopách svojí nejstarší sestry, mezi nimi je ještě Miroslava, o tři roky mladší než Olga. "Zpívání je pro ni zatím hobby, i když ty tři písničky, co jsou venku, jsou docela úspěšné. Kromě toho jezdí autocross," uzavřela zpěvačka. ■