Tahle půvabná farářka rozzáří letošní StarDance: Kondičku před soutěží chce trénovat vybíháním schodů na faru

Martina Viktorie Kopecká Super.cz

„Netroufla jsem si na to kývnout. Jsem sice sama za sebe, ale přeci jenom jsem farář Církve československé husitské, tak jsem se neodvážila bez konzultace přijmout takové poslání,“ svěřila se Super.cz Martina Viktorie. „Já si říkám, že ten náš nejvyšší šéf - Bůh, snad také tančí. Tak by k tomu mohl být shovívavý, ale přeci jenom jsem potřebovala souhlas těch svých pozemských nadřízených a ti byli shovívaví a tolerantní,“ svěřila se Kopecká, která rozhodně není obyčejnou duchovní. Vedle svého půvabného vzhledu a šik střihu vás možná také překvapí, že je velmi aktivní na sociálních sítích a píše také vlastní blog.

Avšak s tancem příliš zkušeností nemá. „Sice jsem chodila do tanečních, ale párkrát jsem zatančila polku na plese a nebyl to zrovna velký umělecký výkon. Je to překvapení. Spojení kněžství, tance a všeho, co k tomu patří,“ svěřila se Martina Viktorie, která tančení v oblíbené show bere jako výzvu.

„Je to pro mě zatím ještě velká neznámá, ale je to výzva, ke které jsem pokorná. Já jsem vždycky měla chuť spojovat zemi s nebem a nebe se zemí a je to součást mého poslání,“ prohlásila Martina, která své poslání nechce zanedbávat ani během soutěže a doufá, že vše bude zvládat.

„Neděle jsou ve StarDance volné dny, takže já se chystám chodit do služby a zastávat tu kněžskou službu v plném rozsahu. Tohle je spíš něco, čemu budu věnovat svůj volný čas,“ řekla nám známá farářka, která se sice může chlubit útlou figurou, sportu ale příliš neholduje. Má však před sebou ještě pár měsíců, během kterých může zapracovat na své fyzičce. „Já jsem spíš akademický typ. Sice mám nějaké povědomí o tom, co to je běh, ale bude to pro mě v tomhle tedy velká dřina. Až poběžím nahoru na faru, tak to budu brát po dvou, abych vybudovala kondici,“ řekla s úsměvem Martina Viktorie. ■